Тбилиси, 9 октября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Выступавшая с отчётом в парламенте Грузии народный защитник (омбудсмен) Нино Ломджария подверглась критике со стороны депутатов от правящей партии «Грузинская мечта», сообщает 7 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ombudsman.ge Нино Ломджария

Ломджария, в свою очередь, обвинила председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в том, что он угрожал ей прямо с парламентской трибуны.

«Господин Кобахидзе, который является лидером парламентского большинства, вышел и пригрозил народному защитнику Грузии и созданной им группе экспертов, что мы будем привлечены к уголовной ответственности, потому что мы защищали права человека. Я считаю, что он не имел права говорить это и он слишком много себе позволяет», — сказала Ломджария.

Омбудсмен также отреагировала на слова депутата Нино Цилосани, которая заявила, что Ломджария запомнится людям как защитница экс-президента Михаила Саакашвили.

«Да, я хочу, чтобы люди помнили народного защитника, которая защищала права Михаила Саакашвили и права любых других людей, которые не могли быть защищены правящей политической партией», — ответила Ломджария.

Напомним, что по закону народный защитник осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод всех лиц со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, публичных учреждений и должностных лиц.