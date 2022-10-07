Вашингтон, 8 октября, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Американский предпринимать Илон Маск отказался отвечать в своем микроблоге на публикацию репортера газеты Financial Times о сбоях в системы спутниковой связи Startlink над районами проведения специальной военной операции России.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Миллиардер пояснил, что речь идет о «конфиденциальной информации». Вместо этого Маск привел сведения о том, что во сколько обходится его компании SpaceX содержание интернет-связи Starlink на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в статье Financial Times утверждается, что перебои в работе Starlink в последние несколько недель вызвали к «катастрофические нарушения» связи, которой пользуются ВСУ, и эта ситуация спровоцировала панику среди киевских боевиков.

Такие проблемы в наибольшей степени проявились в Херсонской и Запорожской областей, а также в ДНР, ЛНР и в районе Харькова. В Киеве считают, что сбои могут быть связаны с попытками Starlink не допустить перехват российскими военными управления над системой.

7 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ уперлись в оборону российских войск в 140 км от Херсона.