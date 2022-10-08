Пхеньян, , 02:05 — REGNUM Последние ракетные испытания Северной Кореи проводились в целях самообороны от прямых военных угроз со стороны США. Об этом со ссылкой на заявление Национальной авиационной администрации КНДР 8 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Плакат КНДР

ЦТАК «Ракетные испытания КНДР являются регулярным и запланированным шагом самообороны для защиты безопасности страны и мира в регионе от прямых военных угроз США, которые длятся уже более полувека».

Подчёркивается, что в результате проведённых ракетных пусков, безопасность соседних стран и регионов не пострадала.

Ранее с призывом к США «принять меры, продемонстрировать свою искренность и эффективно отреагировать на законные и разумные опасения северокорейской стороны, чтобы создать условия для возобновления диалога», обратился Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе слушаний в парламенте заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР, пролетавшая над страной, не представляла опасности, поэтому её не стали сбивать.

Читайте также: Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем и отметил его заслуги

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии объяснили, почему не сбили ракету КНДР