КНДР назвала главную причину запуска ракет
Пхеньян, 8 октября, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Последние ракетные испытания Северной Кореи проводились в целях самообороны от прямых военных угроз со стороны США. Об этом со ссылкой на заявление Национальной авиационной администрации КНДР 8 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Подчёркивается, что в результате проведённых ракетных пусков, безопасность соседних стран и регионов не пострадала.
Ранее с призывом к США «принять меры, продемонстрировать свою искренность и эффективно отреагировать на законные и разумные опасения северокорейской стороны, чтобы создать условия для возобновления диалога», обратился Китай.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе слушаний в парламенте заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР, пролетавшая над страной, не представляла опасности, поэтому её не стали сбивать.
Читайте также: Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем и отметил его заслуги