Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Пентагон дал разрешение на поставки истребителей пятого поколения F-35, несмотря на выявление деталей китайского производство в составе самолета. Об этом сообщила газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание указывает, что по итогам проверки со стороны минобороны США было принято решение о возобновлении поставок боевых машин. При этом китайские детали на уже готовых изделиях решили не заменять.

Ранее США приостановили процесс приемки новых истребителей F-35 из-за выявления китайских комплектующих в составе самолета. В частности, в Китае мог быть произведен магнит, используемый в двигателях истребителя. В связи с этим Пентагон призвал корпорации военно-промышленного комплекса США отказаться от использования сырья или компонентов из Китая.