Вашингтон, 8 октября, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Пентагон дал разрешение на поставки истребителей пятого поколения F-35, несмотря на выявление деталей китайского производство в составе самолета. Об этом сообщила газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Издание указывает, что по итогам проверки со стороны минобороны США было принято решение о возобновлении поставок боевых машин. При этом китайские детали на уже готовых изделиях решили не заменять.

Ранее США приостановили процесс приемки новых истребителей F-35 из-за выявления китайских комплектующих в составе самолета. В частности, в Китае мог быть произведен магнит, используемый в двигателях истребителя. В связи с этим Пентагон призвал корпорации военно-промышленного комплекса США отказаться от использования сырья или компонентов из Китая.