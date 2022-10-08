Париж, , 01:52 — REGNUM Французам, находящимся в Иране, рекомендовало немедленно покинуть страну МИД Франции. Об этом 7 октября сказано в сообщении на сайте ведомства.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Гражданам Франции, которые находятся проездом в Иране, предлагается как можно быстрее покинуть страну с учетом рисков произвольного задержания», — указано в рекомендации.

По данным МИД Франции, французы, находящиеся в Иране, рискуют быть задержанными и стать фигурантами несправедливого судебного разбирательства. Внешнеполитическое ведомство Франции признаёт, что в данном контексте возможности французского диппредставительства в Тегеране по обеспечению консульской защиты согражданам, которые могут быть арестованы либо задержаны в Иране, очень ограничены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Иране двоих граждан Франции, которые признали свою вину в разжигании антиправительственных протестов в Иране с целью свержения правительства Исламской Республики.

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