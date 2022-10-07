Москва, 8 октября, 2022, 01:44 — ИА Регнум. В Казахстане на полигоне «Матыбулак» завершились совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования государств — членов ОДКБ. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Учения ОДКБ

пресс-служба Минобороны РФ «В заключительный день учений… «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» воинские контингенты государств — членов ОДКБ отработали действия межвидовой разноведомственной группировки по отражению наступления условного противника. Перед объединённой группировкой стояла задача — отразить наступление «противника», нанести ему максимальные потери и создать условия для перехода в контрнаступление».

Отмечается, что в ходе учений подразделения ракетных войск и артиллерии действовали во взаимодействии с наземными войсками и авиацией, а все средства поражения совместного контингента Коллективных сил ОДКБ «действовали в едином информационно-боевом пространстве при комплексной поддержке воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной разведки». Огневую поддержку, прикрытие и обеспечение действий сухопутных подразделений, высадку тактического воздушного десанта, эвакуацию раненых и больных обеспечили фронтовая и армейская авиация ВВС Казахстана и ВКС России в составе смешанных авиационных групп.

Также были отработаны практические действия средств ПВО по отражению воздушного нападения с использованием ракет, самолётов и вертолётов, а также БПЛА.

В ходе активной фазы командно-штабных учений Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие-2022», специальных учений «Поиск-2022» и «Эшелон-2022», проходивших в Казахстане с 3 по 7 октября, было задействовано более 6500 человек, 850 единиц военной и специальной техники. Основу российского контингента составляли подразделения Центрального военного округа (ЦВО).

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках учений Коллективных сил ОДКБ впервые отработали ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации биологического характера.