Тбилиси, 9 октября 2022, 21:55 — REGNUM На следующий финансовый год в Грузии запланировано существенное увеличение расходов на министерство внутренних дел, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Рустави 2».
Бюджет министерства увеличился на 205 миллионов лари ($73 миллиона), и впервые превысит один миллиард лари ($357 миллионов). Дополнительно средства будут пущены на зарплату полицейских, которая увеличится на 20%.
В рамках увеличенного бюджета будут восстановлены здания полиции, казармы сил специального назначения, построены базы, вооружение и техника. Средства выделены на приобретение трёх новых вертолетов. Будет усилена служба управления чрезвычайными ситуациями и обновлен спасательный автопарк.
Через несколько недель в Тбилиси на территории бывшей базы спецназа, начнется строительство полицейского городка. Более 1000 сотрудников правоохранительных органов получат жилье по минимальной цене.
А всего в бюджете на 2023 год финансирование министерства обороны, министерства внутренних дел и службы государственной безопасности увеличится на 490 миллионов лари ($175 миллионов).