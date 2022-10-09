Тбилиси, , 21:55 — REGNUM На следующий финансовый год в Грузии запланировано существенное увеличение расходов на министерство внутренних дел, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Грузинские полицейские Ministry of Internal Affairs of Georgia

Бюджет министерства увеличился на 205 миллионов лари ($73 миллиона), и впервые превысит один миллиард лари ($357 миллионов). Дополнительно средства будут пущены на зарплату полицейских, которая увеличится на 20%.

В рамках увеличенного бюджета будут восстановлены здания полиции, казармы сил специального назначения, построены базы, вооружение и техника. Средства выделены на приобретение трёх новых вертолетов. Будет усилена служба управления чрезвычайными ситуациями и обновлен спасательный автопарк.

Через несколько недель в Тбилиси на территории бывшей базы спецназа, начнется строительство полицейского городка. Более 1000 сотрудников правоохранительных органов получат жилье по минимальной цене.

А всего в бюджете на 2023 год финансирование министерства обороны, министерства внутренних дел и службы государственной безопасности увеличится на 490 миллионов лари ($175 миллионов).