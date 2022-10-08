Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Действия России и Саудовской Аравии якобы приводят к росту цен на бензин на заправках в США, заявил американский президент Джо Байден 7 октября в ходе выступления в штате Мэриленд на заводе компании Volvo Group.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Белого дома утверждает, что с начала своего президентства смог снизить стоимость топлива в стране более чем на $1,6 за галлон. Байден также отметил, что если на предстоящих выборах в Конгресс США победит Республиканская партия, то «исторические победы, достигнутые демократами, будут отняты».

По его словам, при таком исходе стоимость потребительской корзины в стране будет только расти, как и цены на рецептурные препараты, медицинские услуги и тарифы в сфере энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель газеты The Telegraph Бен Марлоу написал о том, что решение ОПЕК+ сократить суточную нефтедобычу на 2 млн баррелей унизило Джо Байдена.

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