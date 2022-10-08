Вильнюс, , 01:23 — REGNUM Процесс принятия Киева в НАТО призвала немедленно начать премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Об этом 7 октября сообщает издание Business Insider.

Очень хочется в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению Шимоните, переговоры о принятии Киева в Североатлантический альянс должны начаться немедленно. Премьер-министр Литвы расценивает отказ принять Киев в альянс как большую ошибку.

По словам Шимоните, НАТО после отказа Киеву в принятии в военный блок находится теперь в «моральном долгу» перед киевским режимом. Этот «долг», утверждает премьер-министр Литвы, требует более серьёзной реакции, чем предоставление военной помощи и обучение военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несмотря на просьбу Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО в ускоренном порядке, его просьба не может быть удовлетворена. Как пояснил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, пока на территории б. УССР идут военные действия, вопрос о вступлении в альянс рассматриваться не может.

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