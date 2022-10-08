Дамаск, , 01:23 — REGNUM Военнослужащие США украли 50 цистерн с нефтью в провинции Хасеке в Сирии и отправили их на свои военные базы в Ираке, сообщает агентство SANA.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что нефть вывезли через иракско-сирийскую границу контрабандой. При этом агентство отмечает, что объемы хищения нефти из Сирии со стороны США за прошедшие недели резко увеличились. Предполагается, что в хищении нефти американцам помогают бойцы курдских отрядов.

Напомним, в августе 2022 года министерство нефти Сирии заявило, что армия США крадет около 80% нефти, производимой на сирийской территории. Убытки нефтегазового сектора от хищений со стороны американских военных оцениваются в $107,1 млрд.