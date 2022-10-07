Нижний Новгород, 8 октября, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Призванные армию в рамках частичной мобилизации жители Нижегородской области, могут бесплатно оставить своих домашних животных в спецприютах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Кошка

При этом государство возьмет на себя расходы на содержание собак, кошек и других питомцев нижегородцев.

По словам председателя областного комитета ветеринарии Михаила Курюмова, не все мобилизованные нижегородцы имеют возможность оставить своего питомца под присмотром у друзей или родственников.

Для передачи животных нижегородцам необходимо обратиться в государственное ветеринарное управление по месту жительства с заявлением, копией повестки и ветеринарным паспортом животного.

Отмечается, что домашних питомцев при необходимости вакцинируют против бешенства и обеспечат ветеринарную помощь.