Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетал недалеко от места повреждения газопровода «Северный поток — 2» спустя всего несколько часов после ЧП в Балтийском море, сообщает агентство Reuters со ссылкой на карту полетов.

Boeing P-8 Poseidon aceebee

Отмечается, что перед случившимся судно совершило два круга над территорией Польшей, а в момент подрыва, который был зафиксирован сейсмологами, аппарат находился над Северным морем и после направился в район происшествия.

В ВМС утверждают, что перемещения P-8A Poseidon не связаны с инцидентами на газопроводах. При этом, согласно схеме полетов, самолет-разведчик в разное время приближался к месту аварии на расстояния 4 и 24 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября представитель министерства обороны Германии Арне Коллац заявил, что у немецких властей нет новой информации о виновниках диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал создать европейскую стратегию по защите инфраструктуры