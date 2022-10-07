Вашингтон, 8 октября, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 7 октября одобрил предоставление киевским нацистам в рамках инструмента МВФ для ускоренного финансирования ещё $1,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим и МВФ

В распространённом документе говорится о направлении этих средств на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса» Киева, в том числе в сфере обеспечения продовольствием.

МВФ «[Выделяемая помощь] сыграет стимулирующую роль для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров [киевского режима]».

Напомним, в марте МВФ выделил Киеву $1,4 млрд в рамках инструмента чрезвычайного финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз обещал Киеву ещё два миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи.

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