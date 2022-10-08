Донецк, 8 октября 2022, 00:57 — REGNUM Обстрел города Иловайска в ДНР с применением установки М142 Himars осуществили киевские боевики. Об этом 8 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своём телеграм-канале.
По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 00:00 мск и вёлся киевскими боевиками со стороны населённого пункта Уманское по городу Иловайску.
Для обстрела города киевские каратели использовали установку М142 Himars. Всего было выпущено шесть ракет.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате обстрела уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими карателями городов Донецка и Горловки с применением тяжёлых гаубиц.
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