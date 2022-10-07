Донецк, 8 октября, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Обстрел города Иловайска в ДНР с применением установки М142 Himars осуществили киевские боевики. Об этом 8 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 00:00 мск и вёлся киевскими боевиками со стороны населённого пункта Уманское по городу Иловайску.

Для обстрела города киевские каратели использовали установку М142 Himars. Всего было выпущено шесть ракет.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате обстрела уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими карателями городов Донецка и Горловки с применением тяжёлых гаубиц.