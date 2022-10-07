Нью-Йорк, США, 8 октября, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Мэр американского Нью-Йорка Эрик Адамс ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

«Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк», — заявил он.

Адамс добавил, что всем городским ведомствам поручат создать центры гуманитарной помощи нелегалам. Мэр Нью-Йорка отметил, что с апреля 2022 года в город приехали более 17 тыс. мигрантов и беженцев. Из городской казны на помощь нелегалам выделят около $1 млрд до конца 2022 финансового года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 финансовом году в США незаконно проникли почти 600 тыс. нелегальных мигрантов. При этом, по данным американской таможни, речь идет только о тех нелегалах, побеги которых были выявлены, но самих людей не удалось поймать.