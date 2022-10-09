Тбилиси, 9 октября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Министерство обороны Грузии перераспределило средства на следующий год для улучшения обороноспособности и социальных условий военнослужащих, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

President.gov.ge Грузинские солдаты

Расходы министерства обороны увеличились на 260 миллионов лари ($93 миллиона), а военный бюджет в целом составляет в общей сложности 1 миллиард 260 миллионов лари ($450 миллионов). Заработная плата военнослужащих увеличилась на 20%.

В рамках бюджета запланированные проекты будут реализованы в соответствии с планом совместно с партнёрами. 30 миллионов будет потрачено на инфраструктуру, 20 миллионов — на вооружение, 10 миллионов — на противоградовые ракеты и их пусковые установки, 33 миллиона — на логистику, и 5 миллионов будут распределены на различные запланированные мероприятия.

Министерство обороны уже улучшило жилищные и инфраструктурные условия солдат за счёт средств, предусмотренных в бюджете в прошлом году. Были отремонтированы казармы, столовые и внутренняя инфраструктура. Созданы все условия для учебы, физических упражнений и отдыха.

На горе Махата вблизи от Тбилиси почти завершено строительство армейского города. 39 зданий уже готовы, и ведутся работы по их благоустройству. К концу года там поселятся 1039 семей военнослужащих. Военным придется платить $100 за квадратный метр. Так, 80-метровая квартира обойдётся всего в $8000. Остальное возьмет на себя государство.