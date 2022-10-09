Минск, , 21:49 — REGNUM В Белоруссии отменили лицензирование на вывоз сахара за пределы страны. Соответствующее постановление подписал 7 октября белорусский премьер-министр Роман Головченко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Сахар

Отмену лицензирования объяснили стабилизацией ситуации и устранением диспаритета цен на сахар на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, в Белоруссии начался сезон переработки сахарной свеклы урожая 2022 года, и ресурсов достаточно. Ещë одна причина — сахароперерабатывающим заводам необходимо более оперативно проводить работу по отгрузке сахара по экспортным контрактам.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Белоруссии ввело лицензирование на вывоз сахара в феврале, а в середине августа продлило его ещë на шесть месяцев из-за диспаритета цен на внутреннем и внешнем рынках.