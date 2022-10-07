Нью-Йорк, США, 8 октября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 октября — последнего рабочего дня недели — резким снижением на фоне данных по экономике и роста цен на нефть после решения ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки. Больше других потерял Nasdaq.

Mike Licht Падение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 630,15 пункта (2,11%), до уровня 29 296,79 пункта. S&P 500 подешевел на 104,86 пункта (2,80%), до уровня 3639,66 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 420,91 пункта (3,80%), до уровня 10 652,41 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $4,84 (5,47%), до уровня $93,29 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 октября снижением на фоне данных по экономике и решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Больше других потерял Dow Jones.

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