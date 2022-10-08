Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден подписал секретное распоряжение об ограничении пользования ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за пределами районов, где ведутся боевые действия, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь американским военным потребуется соответствующее разрешение со стороны президента, чтобы совершать авиаудары и рейды с применением беспилотников вне указанных территорий.

Журналисты отмечают, что Экс-глава государства Дональд Трамп давал командованию войск США больше прав в принятии решений, чем Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Джо Байден разрешил Пентагону повысить готовность вооруженных сил США для оказания помощи другим членам НАТО при такой необходимости.

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