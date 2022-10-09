Минск, , 21:39 — REGNUM Правительство Белоруссии продлило запрет на вывоз из страны пшеничной муки и гречки. Соответствующее постановление подписал белорусский премьер-министр Роман Головченко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Гречка Ervins Strauhmanis

Запрет вывоза за пределы Белоруссии касается крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты.

Ограничение введено «в целях защиты внутреннего рынка» и будет действовать три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на вывоз муки и гречки из Белоруссии вводятся с 2021 года.