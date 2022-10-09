В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны муки и гречки
Минск, 9 октября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии продлило запрет на вывоз из страны пшеничной муки и гречки. Соответствующее постановление подписал белорусский премьер-министрРоман Головченко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства.
Ervins Strauhmanis
Гречка
Запрет вывоза за пределы Белоруссии касается крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты.
Ограничение введено «в целях защиты внутреннего рынка» и будет действовать три месяца.
Как сообщалоИА REGNUM, ограничения на вывоз муки и гречки из Белоруссии вводятся с 2021 года.