Минск, , 21:34 — REGNUM Минздрав Белоруссии ввëл мораторий на повышение цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Специалисты Минздрава совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль за соблюдением этого требования. Запрет на повышение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Как сообщает ИА REGNUM, на совещании с экономическим блоком 6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обуздать инфляцию и для этого приказал сдерживать цены на все товары. В тот же день в Белоруссии ввели мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке.