Рим, 8 октября, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Мир и безопасность в настоящее время «подвергаются очень большому риску» из-за тревожных событий, разворачивающихся в центре Европы, заявил 7 октября президент Италии Серджо Маттарелла.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем властинеоднократнопытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента.

Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.