Тбилиси, , 21:33 — REGNUM Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе считает, что руководство тбилисской клиники «Вивамед» делает всё возможное, чтобы состояние Саакашвили ухудшалось, сообщает 7 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили European People's Party

Хачапуридзе подозревает, что американского врача и лауреата Нобелевской премии Джеймса Коби не пропускают к Саакашвили именно потому, чтобы он не дал заключения о нерпавильном лечении экс-президента.

«Мы получили ответ от «Вивамеда», где директор клиники отмечает, что у Саакашвили нет ничего особенного и он не нуждается в такой медицинской помощи. Мы не согласны с этим документом и будем обжаловать его в суде. Благодарю их за это письмо, потому что, как у юриста, у меня есть отличные доказательства того, что с ним обращались неадекватно. Есть беспрецедентные факты некомпетентности, шокирующая информация о его лечении, но по просьбе Саакашвили мы воздержались от озвучивания этих фактов из-за давления на него». — сказал адвокат.

Напомним, что 7 октября Саакашвили обратился с просьбой допустить до него врача и тем самым спасти ему жизнь.