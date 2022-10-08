Рим, , 00:01 — REGNUM Итальянский национальный профсоюз Cisl проведет в нескольких городах страны митинги, на которых потребует от правительства принять радикальные меры для защиты граждан на рабочих местах, сообщил 7 октября глава профсоюза Луиджи Сбарра.

Защитная каска Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22 октября в Риме предполагается провести общий митинг.

По данным профсоюзов, количество граждан, получающих серьезные травмы и гибнущих вследствие инцидентов на рабочих местах, растет, а нынешние требования безопасности труда профсоюзы считают недостаточными.