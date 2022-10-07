Рим, 7 октября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Власти итальянского региона Лацио (Рим) заканчивают подготовку программы энергосбережения, сообщили представители администрации 7 октября.

Donarreiskoffer Рим. Италия

Она предполагает, в частности, сохранение удалённого режима работы для ряда сотрудников, уменьшение числа включенных ламп и светильников в муниципальных зданиях, а также сокращенный офисный рабочий день для тех ведомств, сотрудники которых не находятся в личном контакте с жителями.

В октябре в Италии вступили в силу новые «временные» меры экономии энергоресурсов, в соответствие с которыми начинать прогревать помещения можно будет позже, чем прежде, а заканчивать — раньше («сезон» сокращен на 15 дней). Кроме того, температура должна быть снижена на 1 градус (до +19), а время прогрева сокращено на 1 час.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.