Оттава, , 23:49 — REGNUM Три человека получили ранения в результате перестрелки в канадском городе Эстереле, сообщает 7 октября газета La Presse со ссылкой на источники в полиции.

Убийство kropekk_pl

По утверждению газеты, один из пострадавших является выходцем из России. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие и есть ли угроза для их жизни.

Отмечено, что пострадавший в перестрелке выходец из России был «вовлечен в несколько финансовых споров».

Информация уточняется.

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