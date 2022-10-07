В Канаде выходец из России пострадал в перестрелке — СМИ
Оттава, 7 октября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Три человека получили ранения в результате перестрелки в канадском городе Эстереле, сообщает 7 октября газета La Presse со ссылкой на источники в полиции.
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Убийство
По утверждению газеты, один из пострадавших является выходцем из России. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие и есть ли угроза для их жизни.
Отмечено, что пострадавший в перестрелке выходец из России был «вовлечен в несколько финансовых споров».
Информация уточняется.