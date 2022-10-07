Милан, Италия, , 23:44 — REGNUM Итальянская «Лига» предлагает создать в новом правительстве страны министерство по делам семьи и рождаемости и хочет, чтобы новое ведомство возглавил их представитель, заявил 7 октября лидер партии Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Facebook.com

В предыдущем правительстве ведомство, отвечающее за данный блок вопросов, называлось министерством по делам семьи и инвалидов.

В последние несколько лет уровень рождаемости в Италии устанавливает один «рекорд» за другим, смертность превышает рождаемость почти вдвое.