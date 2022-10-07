Рим, , 23:41 — REGNUM Правительство Франции должно немедленно опровергнуть заявления своего министра по делам ЕС Лоуренс Бун, если указанные заявления не были искажены СМИ, заявила 7 октября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Presidenza della Repubblica

Ранее Бун, по сообщению газеты Repubblica, заявила, что власти Франции готовы сотрудничать с новым правительством Италии, но не уверены, что правые силы будут «соблюдать ценности ЕС и верховенство закона», а потому будут внимательно следить за этим вопросом.

Если такие слова действительно были сказаны, то это не что иное, как попытка вмешательства во внутреннюю политику суверенного государства, считает Мелони. «Время либеральных правительств Италии, которым требовалась опека из-за рубежа, прошло», — добавила она.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.