Лондон, 7 октября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. 24-летний нападающий сборной США по футболу Кристиан Пулишич покинет лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно. Об этом 7 октября сообщает издание The Sun.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, футболист провел переговоры с «Лидс Юнайтед». «Лидс» сделал «Челси» предложение об аренде футболиста до конца сезона.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич принял участие в девяти матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

За «Челси» Пулишич выступает с 2 января 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. Вторую половину сезона 2018/19 нападающий провел в немецком клубе на правах аренды.