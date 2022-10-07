Йошкар-Ола, 7 октября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Атаман хутора Царевококшайский города Йошкар-Олы, командир штурмовой роты «Ермак» Максим Кулешов награжден медалью «За отвагу». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Медаль «За отвагу»

Атаман удостоен награды «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», говорится в тексте документа.

Как сообщает Казачий молодежный медиацентр «Сотникъ», Максим Кулешов отправился в зону специальной военной операции вместе с другими добровольцами из Йошкар-Олы. Сначала он командовал взводом, однако уже через две недели под его началом действовала штурмовая рота.

Отмечается, что все казаки, которые принимали участие в спецоперации роте Максима Кулешова вернулись домой живыми и здоровыми, как он и обещал их родным.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на данный момент призваны на военную службу и направлены в учебные центры в рамках частичной мобилизации 859 жителей Марий Эл. Все мобилизованные жители республики будут обеспечены необходимой экипировкой. Ее получат не только те, кто уже отправился в учебные центры, но и те, кто только готовится к отправке. Кроме того, каждому будет выдана аптечка первой помощи с необходимыми медикаментами.

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