В Турции погиб парапланерист, приехавший из России — СМИ
Анкара, 7 октября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Российский парапланерист Максим Кузин погиб в Турции, сообщает 7 октября телеканал Habertürk.
Дмитрий Шипуля
Парапланерист
По утверждению телеканала, спортсмен погиб при падении на скалистый участок в курортной Мугле.
После взлёта с полосы Бабадаг в районе Олюдениз парапланерист упал на скалистую местность.
Прибывшие на место трагедии поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы обнаружили, что российский парапланерист скончался на месте.
Напомним, по информации посольства России в Турции, с 1 января 2022 года на турецкой территории по разным причинам расстались с жизнью 50 туристов из РФ.