Анкара, 7 октября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Российский парапланерист Максим Кузин погиб в Турции, сообщает 7 октября телеканал Habertürk.

Дмитрий Шипуля Парапланерист

По утверждению телеканала, спортсмен погиб при падении на скалистый участок в курортной Мугле.

После взлёта с полосы Бабадаг в районе Олюдениз парапланерист упал на скалистую местность.

Прибывшие на место трагедии поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы обнаружили, что российский парапланерист скончался на месте.

Напомним, по информации посольства России в Турции, с 1 января 2022 года на турецкой территории по разным причинам расстались с жизнью 50 туристов из РФ.