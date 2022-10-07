Лондон, , 23:34 — REGNUM 25-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Бен Чилуэлл заявил, что не боится конкурировать за место в стартовом составе с испанским латералем Марком Кукурельей.

Бен Чилуэлл S. Plaine

«Конкуренция в топ-клубе всегда была на самом высоком уровне, поэтому я был готов к этому, когда подписывал контракт с «Челси». Сегодня у нас большая конкуренция, но это делает нас сильнее, так мы сможем повысить свой уровень готовности. Я думаю, что у нас будет время играть в футбол, у каждого, учитывая плотность нашего сезона, но он должен понимать, что я буду бороться всегда, поэтому он не должен сбавлять оборотов», — цитирует Чилуэлла издание talkSPORT.

В текущем сезоне Бен Чилуэлл принял участие в восьми матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей в игре с «Вест Хэм Юнайтед».