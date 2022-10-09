Тбилиси, 9 октября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что капитал, принадлежащий олигарху и бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили, создаёт валовый внутренний продукт страны, соообщает 7 октября грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Я хочу, чтобы наше общество осознало одну вещь — капитал господина Иванишвили создает валовой внутренний продукт в Грузии. 80% его капитала используется для тех дел, которые мы должны финансировать за счет наших денег… Это деньги нашего народа и нашего государства, мы можем смело так сказать. Итак, если за этим стоит какое-то намерение незаконно присвоить эти средства, каждый должен понимать, что это капитал, участвующий в нашем валовом внутреннем продукте, и, по крайней мере, у каждого должен быть внутренний протест», — сказал Бурчуладзе.

Напомним, что швейцарский банк Credit Suisse заблокировал многомиллионные счета Иванишвили.