Рим, 7 октября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Италия вполне способна «сама о себе позаботиться» в полном соответствие со своей Конституцией и ценностями Европейского Союза, такое заявление сделал 7 октября президент страны Серджо Маттарелла.

Presidency of the Italian Republic Серджо Маттарелла

Так он ответил на вопрос о том, действительно ли лидеры других стран ЕС выражают «обеспокоенность» из-за избрания в Италии правого правительства.

Тезис об «обеспокоенности» ранее опроверг уходящий премьер-министр Марио Драги.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.