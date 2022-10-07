Киев, 7 октября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Праге начали осуждать план «восстановления» территории б. УССР, рассказал журналистам 7 октября уходящий премьер-министр Италии Марио Драги.

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По данному вопросу предполагается собраться 25 октября в Берлине, после чего «план» начнут готовить уже с конкретикой, добавил Драги.

Он также заявил, что якобы все участники саммита выразили готовность продолжать оказывать Киеву как финансовую, так и военную поддержку.