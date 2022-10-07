Рим, , 23:14 — REGNUM 19 октября Еврокомиссия представит Европейскому Совету предложения по выходу из энергокризиса, заявил журналистам 7 октября уходящий премьер-министр Италии Марио Драги.

Марио Драги Fattili

Тремя основными элементами концепции ЕК станут «попытка снизить цены, появление элемента солидарности (при распределении расходов и ответственности — прим. ИА REGNUM) и начало реформы рынка электроэнергии», отметил Драги.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.