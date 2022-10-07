Брюссель, 7 октября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Евросоюз разрабатывает комплекс мер, направленных на финансовую поддержку компаний, пострадавших из-за роста цен на энергоносители, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на черновые материалы документов.

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По утверждению издания, предлагается выделение кредитных субсидий для защиты предприятий, пострадавших от роста тарифов на энергоносители.

Уточняется, что помощь должна быть «точечной и пропорциональной» в соответствии с нормативной базой во избежание «гонки субсидий» и нарушения принципов честной конкуренции на рынке.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.