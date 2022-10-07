Рим, , 23:10 — REGNUM Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги 7 октября в беседе с журналистами отказался прогнозировать, какие именно перемены произойдут в итальянской политике после смены правительства.

Марио Драги INSM

При этом он выразил уверенность, что внешнеполитическая линия должна остаться прежней.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.