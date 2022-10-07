Рим, , 23:07 — REGNUM У властей ЕС и стран Евросоюза не вызывает никакого беспокойства процесс формирования нового правительства Италии, заявил 7 октября уходящий премьер-министр страны Марио Драги.

Марио Драги EU2016 SK

При этом происходящее в итальянской политике вызывает у политиков других стран «любопытство», что «вполне объяснимо», добавил Драги.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен и целый ряд политиков-либералов выразили обеспокоенность победой правых на выборах в Италии, фон дер Ляйен при этом намекнула на «последствия» в случае принятия новым правительством несанкционированных Брюсселем решений.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.