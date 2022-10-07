Белград, 8 октября, 2022, 00:24 — ИА Регнум. На нескольких электронных билбордах в Белграде 7 октября было опубликовано сообщение, в котором сербы поздравляют президента России Владимира Путина с днем рождения.

ZlatanJovanovic Белград. Сербия

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«С днем рождения президента Владимира Путина поздравляют братья сербы», — цитирует телеканал Н1 надпись на билборде.

Поздравление подписало Консервативное движение «Наши». Буква «з», которая содержится в сербском варианте слова «консервативный» в кириллической надписи была заменена латинской буквой «Z» — символом российской специальной военной операции на территории б. УССР.

Напомним, что президенту Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет.