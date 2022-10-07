Загреб, 7 октября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич не добился у ЕС никакой отсрочки запрета на импорт российской нефти. Об этом 7 октября заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Andrejplenkovic.com Андрей Пленкович

Пленкович уточнил, что запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны через территорию государств-членов Евросоюза вступает в силу 1 декабря.

«Это решение не отсрочено, оно вступает в силу в декабре для всех. Вучич не добился какой-то отсрочки. Решение вступит в силу в срок», — процитировал телеканал Н1 слова Пленковича.

По словам премьера Хорватии, Сербия не доказала, что ей грозит энергетическая катастрофа, и что «импорт российской нефти для нее последняя надежда».

«Если бы НПЗ в Панчево (Сербия) не смог перерабатывать ни одной другой нефти, кроме российской, ЕС скорее всего разрешил бы Сербии её импорт», — сказал Пленкович.

Напомним, что ранее премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что сербскому руководству удалось добиться отсрочки применения восьмого пакета санкций ЕС против России. По ее словам, он вступит в силу не 1 ноября, а 1 декабря. С этого дня российская нефть уже не будет поступать в Сербию, так как для ее транспортировки используется Адриатический нефтепровод, который принадлежит одной из стран-членов ЕС — Хорватии.