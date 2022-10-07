Югорск, Югра, 7 октября, 2022, 22:47 — ИА Регнум. В Югорске (ХМАО) в отношении многодетной матери возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Давид Сикейрос. Портрет девочки. 1935

Установлено, что 10-летняя ученица одной из школ Югорска пришла на занятия с царапинами в области головы. На вопрос учителя о происхождении царапин девочка ответила, что дома её поцарапали кошки. Но педагога этим не убедила. Учитель вызвала инспектора по делам несовершеннолетних. Девочку направили в больницу, где врачи зафиксировали телесные повреждения.

В итоге ребёнок рассказал полицейским, что мать больше суток держала её взаперти в уборной, выключив свет и лишив её еды и воды. Женщина 1989 года рождения является многодетной, при этом состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Санкция данной статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии мать регулярно избивала и оскорбляла сына. В школе ребёнок объяснял, что ссадины на его теле появились в результате игры с собакой.