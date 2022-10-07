Москва, , 22:45 — REGNUM Ещё одним доказательство правоты президента России Владимира Путина являются слова Владимира Зеленского о ядерном ударе по России, заявил 7 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «России 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя заявление Зеленского, который накануне, 6 октября, заявил, что по России нужно нанести «превентивный удар», Песков назвал его «симптоматичным» и весьма опасным. Он призвал страны обратить внимание на сказанное.

Песков также предложил задуматься о моральном состоянии Зеленского и над тем, что такой политик может своими действиями довести до непоправимого.

Всё это «лишний раз подчёркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции» на территории б. УССР. Подобный тон Зеленского при этом Запад не спешит осуждать, и «это очень опасно», сказал Песков.

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