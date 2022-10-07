Херсон, 7 октября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Если проблемы со связью у киевской армии действительно стали результатом работы комплексов радиоэлектронного поражения спутников связи, то неясно, почему этот способ борьбы стали использовать только сейчас, отметил 7 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

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Ранее Financial Times сообщила о сбоях в работе системы спутниковой связи Starlink в прифронтовых районах на территории б. УССР и на территориях регионов, вернувшихся в состав России. Часть устройств перестала функционировать, в некоторых случаях это привело к «катастрофическим проблемам со связью», отметили источники издания.

Предполагается, что проблемы вызваныполевыми испытаниямисистемы РЭБ «Тирада».