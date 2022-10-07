Кызыл, , 22:38 — REGNUM Общий ущерб, причинённый в 2022 году сельхозтоваропроизводителям Тувы неблагоприятными природными условиями, превышает 70,5 млн рублей. Засуха уничтожила более 8,7 тыс. га посевов. Такова предварительная оценка специалистов министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Засуха pogoda-dnem.ru

Напомним, что из-за летней засухи в шести районах региона был введён режим ЧС.

«Документально подтверждена гибель посевов сельскохозяйственных культур на 600 га в Дзун-Хемчикском районе, а также сельхозкультур и природной растительности на 2809 га в Улуг-Хемском районе. После официального подтверждения потерь Чаа-Холя, Тес-Хема, Сут-Холя и Барун-Хемчика будут обнародованы окончательные данные ущерба, нанесённого стихией отрасли растениеводства региона», — прокомментировали в правительстве Тувы.

По официальным данным, дефицит кормов составит около 6% от общего плана заготовки.